Un sibilo di disapprovazione

Il fischio è la creazione di suoni per mezzo dell'aria che scorre rapidamente attraverso una piccola apertura di una cavità e crea turbolenza. Tramite metodi diversi l'uomo può produrre i fischi dalla sua bocca, che egli usa per l'attività musicale e in alcuni casi anche per la comunicazione. Oltre all'uomo, anche altri esseri viventi usano il fischio per la comunicazione.