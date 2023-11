La definizione e la soluzione di: Senso di piacere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DILETTO

Significato/Curiosita : Senso di piacere

Il piacere è un romanzo di gabriele d'annunzio, scritto nella seconda metà del 1888 a francavilla al mare e pubblicato l'anno seguente dai fratelli treves... Ilè un romanzogabriele d'annunzio, scritto nella seconda metà del 1888 a francavilla al mare e pubblicato l'anno seguente dai fratelli treves... Diletta Leotta, all'anagrafe Giulia Diletta Leotta (Catania, 16 agosto 1991), è una conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

