Un secondo che si può mangiare con le mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un secondo che si può mangiare con le mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : COSCIA DI POLLO

Significato/Curiosita : Un secondo che si puo mangiare con le mani

Voce principale: doc - nelle tue mani. la seconda stagione della serie televisiva doc - nelle tue mani, composta da 16 episodi, viene trasmessa in prima...

La carne di pollo è la carne ricavata dalla macellazione del pollo. la carne di pollo è il secondo tipo di carne più consumata al mondo e rappresenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con secondo; mangiare; mani; Il secondo turno di un campionato a squadre; L Aristotele secondo marito di Jacqueline Kennedy; Il secondo mese invernale; secondo il cinico, giustifica i mezzi; Data entro cui mangiare un alimento; mangiare ... a Londra; Le provviste da mangiare ; Non vuol mangiare altro; Monomani a con irritabilità; Un amore senza domani ; Il saluto indiano con le mani giunte al petto; In mani era cordiale e amichevole... tra commilitoni; Cerca nelle Definizioni