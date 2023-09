Scatta tra il verde e il rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scatta tra il verde e il rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIALLO

Significato/Curiosita : Scatta tra il verde e il rosso

La sostituzione del verde con il blu e il rosso e riportando l'erronea notizia che il tricolore francese fosse verde, bianco e rosso. in aggiunta non era... Vedi giallo (disambigua). il giallo è uno dei colori dello spettro percepibile dall'occhio umano, classificato come "colore caldo". il colore giallo ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

