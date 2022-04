Scagliare la palla in rete con un tiro bruciante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scagliare la palla in rete con un tiro bruciante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SAETTARE

Significato/Curiosita : Scagliare la palla in rete con un tiro bruciante

Carro, andando verso il suo nemico che nel frattempo si stava preparando a saettare l'ennesima freccia. l'arco fu teso al massimo, ma prima che potesse scoccare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

