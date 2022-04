Il saluto indiano con le mani giunte al petto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il saluto indiano con le mani giunte al petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NAMASTÈ

Significato/Curiosita : Il saluto indiano con le mani giunte al petto

Anziana o di status più alto risponde al saluto tenendo le mani giunte leggermente più in basso e flettendo meno il capo nell'inchino o non flettendolo...

namasté, namaste, namastèe () o namaskar () è un saluto originario della zona di india e nepal e usato comunemente in diverse regioni dell'asia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

