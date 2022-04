Un salto della palla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un salto della palla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIMBALZO

Significato/Curiosita : Un salto della palla

Schiacciata e in grado di colpire la palla molto in alto per capacità di salto o per altezza. l'efficacia della strategia prescelta dipende quindi dal...

Nella pallacanestro, il rimbalzo è il recupero del pallone (che rimbalza sul ferro dell'anello) dopo un tiro sbagliato. può essere offensivo (dopo un tiro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

