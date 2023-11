Si riempie di acqua o vino

Mischiato conmare. al suo fondoè depositato un fango rossastro che sembravafinissima argilla. era asciutto, un estrattocompletamente...

Il bicchiere è un contenitore per bevande adatto per essere portato alla bocca con una mano. Il bicchiere è tipicamente prodotto in vetro, ma ne esistono anche in plastica, metallo e materiali di vario genere.