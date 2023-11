La definizione e la soluzione di: Relativo ad un industria in cui non può mancare lo zucchero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DOLCIARIO

Significato/Curiosita : Relativo ad un industria in cui non puo mancare lo zucchero

Volte a produrre zucchero, caffè, cacao e tabacco, ma anche indaco e cocciniglia. barbados diventò il luogo di massima produzione di zucchero e ciò si accompagnò... Volte a produrre, caffè, cacao e tabacco, ma anche indaco e cocciniglia. barbados diventò il luogo di massima produzione die ciò si accompagnò... Balconi - S.p.A. - Industria Dolciaria è un'azienda italiana dolciaria specializzata nella produzione di merendine, snack, torte a base di pan di spagna e roll. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

