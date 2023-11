La definizione e la soluzione di: Relativo all Urss. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOVIETICO

Ascolta [s'jus s'vetskx sl'stitskx r'spublk]), acronimo urss e in forma abbreviata unione sovietica (in russo ´ ´, sovétskij... Ascolta [s'jus s'vetskx sl'stitskx r'spublk]), acronimoe in forma abbreviata unione sovietica (in russo ´ ´, sovétskij... L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in russo ´ ´ ´ ´, , Sojúz Sovétskich Socialistíceskich Respúblik, SSSR; [s'jus s'vetskx sl'stitskx r'spublk]), acronimo URSS e in forma abbreviata Unione Sovietica (in russo ´ ´, Sovétskij Sojúz, [s'vetskj s'jus]), fu uno Stato federale che si estendeva tra Europa orientale e Asia settentrionale, sorto il 30 dicembre 1922 sulle ceneri dell'Impero russo. Era composta da 15 repubbliche socialiste, la più grande delle quali era la Russia, a sua volta suddivisa in repubbliche autonome federate. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

relativo connesso; relativo al continente di Francia e Germania; relativo al dio greco delle montagne forte paura; relativo ai sentimenti; relativo alla costa ligure; relativo all astronautica; Quella di Praga fu soffocata nel 68 dagli urss ; L urss tentò d installarne a Cuba nel 1962; Lo stato che si ribellò all urss nel 1956; Il Krusciov uomo politico dell urss post Stalin; Il fondatore dell urss ; Equivaleva a urss ;

