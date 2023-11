La definizione e la soluzione di: Recitazione o lettura solenne di un testo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : DECLAMAZIONE

Significato/Curiosita : Recitazione o lettura solenne di un testo

La declamazione (dal latino: declamatio) è una forma artistica di comizio davanti al pubblico. È un'orazione drammatica con lo scopo di esprimere, attraverso la voce, l'enfasi e i gesti, il senso più autentico del testo "declamato". Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

