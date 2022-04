Un recinto che è vietato calpestare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un recinto che è vietato calpestare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AIOLA

Significato/Curiosita : Un recinto che e vietato calpestare

Come nomi, *ped-, per esempio, possa voler dire anche ‘calpestare’, a seconda del grado apofonico e della desinenza. alcuni nomi come *h2egnos ‘agnello’...

La villa di aiola, già castello aiola, è un edificio situato nei pressi di vagliagli, nel comune di castelnuovo berardenga, in provincia di siena. l'attuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con recinto; vietato; calpestare; Un recinto da non calpestare; recinto per il bestiame tipico dell America; Un recinto che non si calpesta; recinto che si rispetta; Materiale che in Italia è stato vietato ; È vietato nei musei; Monte greco... che è vietato alle donne; È vietato senza vitto; Un recinto da non calpestare ; Un variopinto recinto da non calpestare ; Cerca nelle Definizioni