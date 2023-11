La definizione e la soluzione di: Ragno che morde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TARANTOLA

Significato/Curiosita : Ragno che morde

Di un esperimento a cui peter aveva assistito, un ragno accidentalmente esposto a radiazioni lo morde e gli conferisce dei superpoteri: forza e agilità... Di un esperimento a cui peter aveva assistito, unaccidentalmente esposto a radiazioni loe gli conferisce dei superpoteri: forza e agilità... Theraphosidae (Thorell, 1870) è una famiglia di ragni appartenente all'infraordine Mygalomorphae, i cui membri sono noti come migale o volgarmente chiamate tarantole. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

