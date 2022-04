I raggi per le radiografie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I raggi per le radiografie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ICS

Significato/Curiosita : I raggi per le radiografie

Di radiografia come mezzo di diagnosi per i soldati feriti. inizialmente molte figure professionali furono incaricate di eseguire le radiografie in ambito...

Organizzazione umanitaria italiana indian civil service corticosteroidi inalatori .ics – formato di file dello standard icalendar ics – nome della lettera x... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con raggi; radiografie; Un esame con i raggi X; Lungometraggi o Disney impostato su musica classica; Donne che compiono atti di grande coraggi o; Inganno, raggi ro; Il medico vi fissa le radiografie per osservarle; Produ­cono radiografie ; Cerca nelle Definizioni