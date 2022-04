Quello esterno non è un dipendente dell azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello esterno non è un dipendente dell azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : COLLABORATORE

Significato/Curiosita : Quello esterno non e un dipendente dell azienda

Correlati. l'azienda, che prende il nome dal suo fondatore, michael dell, ha oltre 165.000 dipendenti negli stati uniti e in tutto il mondo. è una delle...

Un collaboratore di giustizia, in diritto, è un soggetto che trovandosi in particolari situazioni di conoscenza di un fenomeno criminale, decide di collaborare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con quello; esterno; dipendente; dell; azienda; quello di Rodi era una delle sette meraviglie del mondo; quello per il motorino si può ottenere a 14 anni; quello di sopravvivenza è innato; quello della mente si svolge a Sarzana; Sostenuto da un aiuto esterno ; Rivestimento esterno che protegge; Spesso è utilizzato per costruire mobili da esterno ; L esterno del ristorante; I boeri vi fondarono una repubblica indipendente ; Prendere un nuovo lavoratore dipendente ; Tipo di monastero indipendente dalla diocesi; Lo percepisce ogni mese il lavoratore dipendente ; La madre dell e copie; Il processo di formazione dell e catene montuose; Il Rabanne dell a moda; Il deuterio lo è dell idrogeno; Sigla di un azienda sanitaria; Un vertice in azienda ; L attività del dirigente d azienda ; L amministrazione forzosa di un azienda fallita; Cerca nelle Definizioni