La definizione e la soluzione di: Quella natalizia è la tredicesima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRATIFICA

Significato/Curiosita : Quella natalizia e la tredicesima

la tredicesima mensilità (più comunemente conosciuta come tredicesima), è una mensilità retributiva aggiuntiva natalizia erogata come retribuzione ai lavoratori... mensilità (più comunemente conosciuta come),una mensilità retributiva aggiuntivaerogata come retribuzione ai lavoratori... La tredicesima mensilità (più comunemente conosciuta come tredicesima), è una mensilità retributiva aggiuntiva natalizia erogata come retribuzione ai lavoratori dipendenti in Italia e molti Stati del mondo. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

