C è quella di montaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella di montaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CATENA

Significato/Curiosita : C e quella di montaggio

Il montaggio cinematografico è una delle fasi di realizzazione del film e delle opere audiovisive in genere. il montaggio è altresì la prima e principale...

catena – frazione di san miniato in provincia di pisa catena – in esogeologia, termine usato per designare una serie di crateri o di depressioni allineate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con quella; montaggio; Indiana Jones cerca quella perduta; quella Umbra è in Puglia; quella d inverno è una gustosa pera; quella di pesce serve per addensare dolci; Una scatola di montaggio ; L umanoide alle catene di montaggio ; La scatola di montaggio ; Può esserlo il montaggio o un campo magnetico; Cerca nelle Definizioni