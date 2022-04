Quella d inverno è una gustosa pera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella d inverno è una gustosa pera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DECANA

Significato/Curiosita : Quella d inverno e una gustosa pera

L'etimologia più verosimile è begarmundi, cioè pero del signore in turco, per la sua similarità con la forma della pera bergamotta. la prima piantagione...

Cercando altri significati, vedi decano. disambiguazione – se stai cercando la città kosovara, vedi decani. i decani sono 36 stelle del cielo a cui era... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

