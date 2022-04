C è quella dello scandalo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella dello scandalo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIETRA

Significato/Curiosita : C e quella dello scandalo

Significati, vedi watergate (disambigua). lo scandalo watergate, o semplicemente il watergate, fu uno scandalo politico scoppiato negli stati uniti nel 1972...

Vedi roccia (torrente). disambiguazione – "pietra" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pietra (disambigua). una roccia è un aggregato naturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con quella; dello; scandalo; C è quella di montaggio; Indiana Jones cerca quella perduta; quella Umbra è in Puglia; quella d inverno è una gustosa pera; La direzione dello zefiro; Foto 3 Una gita in Bretagna e Normandia 4699 è una delle spiagge dello sbarco in Normandia; Comprende famiglie dello stesso ceppo; Il centauro dello Zodiaco; La protagonista del film Bombshell la voce dello scandalo ; Un po meno di scandalo so; Non proprio scandalo so; C è quella dello scandalo ; Cerca nelle Definizioni