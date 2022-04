Il punto con il quale il tennista vince la partita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il punto con il quale il tennista vince la partita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SET BALL

Significato/Curiosita : Il punto con il quale il tennista vince la partita

Questo caso il tennista stesso si prende la responsabilità di interrompere il punto e verificare il replay; se la palla è effettivamente uscita, la chiamata...

Voce principale: dragon ball. a partire dal debutto dell'adattamento anime del manga dragon ball di akira toriyama nel 1986, la toei animation ha prodotto...

