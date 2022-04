La provincia belga fiamminga e vallone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La provincia belga fiamminga e vallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La provincia belga fiamminga e vallone

Parlata la variante fiamminga), mentre in vallonia, nel belgio meridionale, viene parlato il francese (in effetti il vecchio dialetto vallone non viene...

brabante settentrionale – provincia dei paesi bassi provincia del brabante – provincia belga divisa nel 1995 in brabante vallone e brabante fiammingo...