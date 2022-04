Il profeta segato in due - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il profeta segato in due. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISAIA

Secondo i vangeli apocrifi venne segato in due, come accennato nel capitolo 11, 37 della lettera agli ebrei. oltre al profeta e all'uomo politico, isaia può...

Disambiguazione – "isaia" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi isaia (disambigua). isaia (in ebraico: , in latino: isaias... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

