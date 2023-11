Possono causare l affondamento di una nave

Gli attiguerra, per i quali si usa il termine generico "". tra i vari tipisinistri marittimi cheessere causaperdita totale...

Lo speronamento nella nautica è l'azione di colpire un'altra nave con il rostro, uno sperone di metallo che originariamente era incastrato sulla prua delle navi di epoca romana, cadde in disuso nell'età della vela e poi venne rimesso in uso e integrato nello scafo all'epoca della propulsione a vapore. La manovra di speronamento prevedeva una rapida accostata contro la fiancata della nave avversaria seguita da una inversione della propulsione poco prima dell'impatto. Se così non fosse stato si sarebbero avute delle tali ripercussioni anche sullo scafo attaccante da compromettere la sua stessa tenuta al mare ed eventualmente incastrarsi nello scafo del bersaglio, affondando con questo.