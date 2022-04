Porto e centro balneare bulgaro sul Mar Nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porto e centro balneare bulgaro sul Mar Nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VARNA

Significato/Curiosita : Porto e centro balneare bulgaro sul mar nero

(491 897). le località balneari sul mar nero più frequentate sono sozopol, nesebar, le zlatni pjasaci, la slancev brjag, albena e il centro santi costantino...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi varna (disambigua). varna (in bulgaro: ) è una città della bulgaria di oltre 330.000... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con porto; centro; balneare; bulgaro; nero; Fiume che sbocca nell Atlantico presso Oporto ; Rapporto fra circonferenza e diametro del cerchio; La città porto ghese che sorge sulla foce del fiume Duero; Case per il trasporto dei polli; Giungere in centro ; Bevuta in centro ; centro di correzione; centro di Verona; Località turistica balneare del Messico; Rinomata località balneare dello Spezzino; Un centro balneare calabro; Località balneare della Tunisia; Il lago di un installazione del bulgaro Christo; Lo scrittore bulgaro del romanzo I Geraci; Monte bulgaro della Rila alto 2925 metri; Il nome bulgaro della Catena degli Antibalcani; Piccolo e nero pulcino del Carosello; Né nero né bianco in cantina; Un uccello nero ; Quella aurea la fece costruire nero ne;