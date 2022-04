Si portano ai piedi, ma non sono scarpe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si portano ai piedi, ma non sono scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CALZE

Significato/Curiosita : Si portano ai piedi, ma non sono scarpe

Indossavano maschere, grosse parrucche e scarpe col tacco. marie camargo, a metà del settecento, fu la prima ad usare scarpe senza tacco, riuscendo così a eseguire...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi calza (disambigua). le calze sono degli indumenti di biancheria intima che si aggiustano strettamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

