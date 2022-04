Porcellino d india - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porcellino d india. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CAVIA

Significato/Curiosita : Porcellino d india

La cavia domestica (cavia porcellus pallas, 1776) o porcellino d'india, è un roditore originario del sudamerica. usata inizialmente da robert koch e altri...

Altri significati, vedi cavia (disambigua). cavia (pallas, 1766) è un genere di roditori della famiglia dei caviidi. al genere cavia appartengono roditori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con porcellino; india; porcellino d india; Un crostaceo come il porcellino di S. Antonio; Un porcellino ; porcellino ; india na Jones cerca quella perduta; Il saluto india no con le mani giunte al petto; Stato india no; Tempio india no; Cerca nelle Definizioni