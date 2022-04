Pino __: cantava Napule è - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pino __: cantava Napule è. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DANIELE

Significato/Curiosita : Pino __: cantava napule e

Milano 1972 notte e dì 1972 c'è un uomo in mezzo al mare 1973 non è una campana 1973 la campana di san giusto 1973 'a canzone 'e napule 1973 canti nuovi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi daniele (disambigua). daniele è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: danilo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con pino; cantava; napule; Il massiccio alpino con Punta Dufour; Ha un lungo stoppino ; In testa... all alpino ; L animale più spino so; __ Piaf: cantava La vie en rose; cantava , un tempo, le gesta degli eroi; Il Luigi che cantava Angela; cantava Ma che musica maestro; Il Pino che cantava napule è; Cerca nelle Definizioni