La definizione e la soluzione di: Si pigia per... filare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ACCELERATORE

In fisica un acceleratore di particelle è una macchina che ha lo scopo di produrre fasci di particelle subatomiche cariche o di ioni, tra cui elettroni, positroni, protoni e antiprotoni, e farli collidere tra loro a elevatissima velocità. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si pigia per... filare : pigia; filare; Colpi subiti nel pigia pigia ; Chi lo pigia fila; Si pigia ; La sua mola pigia succulente drupe; Si prendono nel pigia pigia ; Vi si pigia l uva; Serviva per filare ; Fa filare un ragionamento; Un filare di cespugli; Si usava per filare ; Era usata per filare a mano;

