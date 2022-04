Piazza: vi ha sede la Borsa di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piazza: vi ha sede la Borsa di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AFFARI

Significato/Curiosita : Piazza: vi ha sede la borsa di milano

Stai cercando l'attuale listino, vedi borsa italiana. la borsa di milano era un mercato finanziario di tipo borsa valori operante in italia, nonché il...

Indicate come proprie di un ministero dell'interno o degli affari esteri. l'espressione invece «affari di famiglia» sottintende la riservatezza di particolari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con piazza; sede; borsa; milano; Suonano in piazza ; La piazza di Roma con la Fontana dei Fiumi di Bernini; A Venezia collega la stazione con piazza le Roma; Il santo di una famosa piazza di Milano; Il suo governo ebbe sede a Salò; Colosso di tecnologie e servizi con sede a Monaco; La sede principale; Chi l ottiene, cambia sede ; Può finire in una borsa ; Un tipo di contratto di borsa ; Indice dei titoli tecnologici della borsa USA; Dow __, indice della borsa di New York; A milano c è la Brutta; L ippodromo di milano ; Fu incoronato re d Italia nel duomo di milano ; L ippodromo di milano ; Cerca nelle Definizioni