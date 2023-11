La definizione e la soluzione di: La piazza londinese col monumento a Nelson. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRAFALGAR

Significato/Curiosita : La piazza londinese col monumento a nelson

Trafalgar square è una piazza di londra dedicata al ricordo della battaglia di trafalgar (1805), in cui la royal navy di horatio nelson sconfisse le flotte...

