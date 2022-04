Piantare le tende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piantare le tende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PORRE

Significato/Curiosita : Piantare le tende

Frequentare, raccontando la sua storia all'esterrefatta direttrice, per poi piantare nell'immenso giardino della tenuta la piantina di léon. il soggetto e la...

Partigiani comunisti, arrivando a disporre anche di 300 000 uomini e a porre sotto controllo il 60% dell'ucraina nord-occidentale; impegnati in una lotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

