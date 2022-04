Persona di sensibilità raffinata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona di sensibilità raffinata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESTETA

Significato/Curiosita : Persona di sensibilita raffinata

Quelle che non riguardano valori oggettivi ma i gusti e la sensibilità estetica di una persona. è la vita ad imitare l'arte e questo non deriva solo dall'istinto...

Valore morale del movimento. in esso si sviluppa quindi la figura del dandy-esteta, una persona contraddistinta da una raffinata eleganza che si diverte anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con persona; sensibilità; raffinata; Dylan noto persona ggio dei fumetti; persona le scolastico non docente sigla; Lo sfoggia la persona colta; persona appena diventata adulta; Indice di sensibilità fotografica; La sensibilità che occorre per certi tasti delicati; Insensibilità , indifferenza; La sensibilità delle dita; L eleganza più raffinata ; La parte più scelta e raffinata della società; Insieme delle regole di educazione raffinata ; Pasta o farina di semola non raffinata ; Cerca nelle Definizioni