Pelle suina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pelle suina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Pelle suina

Eliminato meccanicamente con la scarnatura. il contenuto effettivo della pelle suina dopo scarnatura è del 5-8%. una parte del grasso naturale è già stato...

La cotica o cotenna è la pelle del maiale. viene usata in cucina come alimento, entra come ingrediente principale in alcuni piatti tradizionali italiani...