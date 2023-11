La definizione e la soluzione di: Passaggio... in profondità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TUNNEL

Significato/Curiosita : Passaggio... in profondita

Erano una notevole visione di gioco, il controllo di palla, il passaggio in profondità e un tiro potente e preciso con entrambi i piedi. giocatore carismatico... Erano una notevole visione di gioco, il controllo di palla, ile un tiro potente e preciso con entrambi i piedi. giocatore carismatico... Nel campo dell'ingegneria civile, una galleria o tunnel (pronuncia ['tunnel]) è una perforazione del suolo approssimativamente orizzontale, nella quale domina la lunghezza sulle altre due dimensioni, e che mette in comunicazione due luoghi tra di loro. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Passaggio... in profondità : passaggio; profondità; passaggio smarcante; Angusto e lungo passaggio ; passaggio tra due periodi; passaggio repentino di corrente; Il passaggio di fluidi attraverso membrane |; passaggio da una sponda all altra; Sonda le profondità ; Posti a grande profondità ; Situata in profondità ; Le profondità della Terra; Caratterizza i disegni con prospettiva e profondità ; L analisi delle profondità ;

Cerca altre Definizioni