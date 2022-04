Un parto davvero raro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un parto davvero raro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : TRI GEMELLARE

Significato/Curiosita : Un parto davvero raro

Non la apprezzi. la dottoressa sheperd si prepara a operare un ragazzo affetto da un raro tumore e si scontra con jackson, che non condivide il suo approccio...

Cirrosi epatiche epatocarcinoma altri tumori gastrointestinali gravidanza gemellare errata datazione disfunzione placentare minaccia d'aborto. l'afp è nota... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con parto; davvero; raro; Il reparto dei lieti eventi; Uno scomparto dello zaino; parto di un autore; Il parto con il taglio; Minuto, di dimensioni davvero ridotte; davvero troppo colmo; Si lancia in circostanze davvero critiche | Giovedì 25 novembre 2021; Si lancia in circostanze davvero critiche; Lo stato asiatico in cui operaro no i khmer rossi; Le tombe che ispiraro no il capolavoro di Foscolo; Vi giuraro no gli aderenti alla Lega Lombarda; Un metallo raro ; Cerca nelle Definizioni