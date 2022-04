Parte che tocca a ognuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte che tocca a ognuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : QUOTA

Decide di instaurare una certa empatia con ognuno di loro, specificando subito che non intendono fare del male a nessuno. la reclusione all'interno della...

la quota di tangenza è quell'altitudine, riferita al modello di atmosfera standard...

Altre definizioni con parte; tocca; ognuno; Una causa può esserlo in parte nza; Comprendeva gran parte della Turchia; Vuole la parte più grossa; Che fa parte della gente comune; È come lo stocca fisso, ma salato; Argomenti da non tocca re; tocca re duramente; Li tocca l ipotenusa; ognuno vive bene nel proprio; Pasto in piedi in cui ognuno si serve da sé fra; Ciascuno, ognuno ; L animale che è in... ognuno ; Cerca nelle Definizioni