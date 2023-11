La definizione e la soluzione di: Ortaggi gustosi arrostiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PEPERONI

Significato/Curiosita : Ortaggi gustosi arrostiti

Stocco alla mammolese, i gustosi antipasti, i primi a base di pasta e i secondi piatti, tutti a base di stocco. altrettanto gustose e rinomate le frittelle... Stocco alla mammolese, iantipasti, i primi a base di pasta e i secondi piatti, tutti a base di stocco. altrettantoe rinomate le frittelle... Il peperone è il nome comune dato alla bacca ottenuta da alcune varietà del genere Capsicum e utilizzata come verdura (nello specifico Capsicum annuum). Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ortaggi gustosi arrostiti : ortaggi; gustosi; arrostiti; Gli ortaggi a palla; ortaggi a palla; ortaggi con foglie spinose; ortaggi da parmigiana; ortaggi che non possono mancare nella bagna cauda; Taglio di ortaggi a sottili striscioline fra; Le vongole migliori per gustosi spaghetti; Crostacei per gustosi risotti; gustosi insaccati; gustosi a Trastevere; gustosi legumi; gustosi frutti tropicali;

Cerca altre Definizioni