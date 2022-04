Un ordigno incendiario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ordigno incendiario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un ordigno incendiario

un ordigno incendiario o dispositivo incendiario o bomba incendiaria è un tipo di arma ideata per incendiare, o distruggere con il fuoco, obiettivi materiali...

La bomba molotov (comunemente molotov o bottiglia molotov) è un ordigno di tipo incendiario, spesso utilizzato in azioni di guerriglia o in violente proteste...