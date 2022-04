Lo oppone chi non accetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo oppone chi non accetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIFIUTO

Significato/Curiosita : Lo oppone chi non accetta

Rianimarla, assicurandoli che non sarebbero stati ritenuti responsabili di eventuali incidenti. sophia si oppone, ma jamie accetta comunque. dopo sessanta secondi...

Su spazzatura rifiuto, su sapere.it, de agostini. (it, de, fr) rifiuto, su hls-dhs-dss.ch, dizionario storico della svizzera. (en) rifiuto, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con oppone; accetta; Si oppone alla quiete; Si oppone all Oriente; Si oppone al buono; Si oppone a ENE; Così sono detti coloro che accetta no i soprusi senza reagire; accetta re per forza; Non accetta compromessi; Chi lo dice accetta ; Cerca nelle Definizioni