È nota quella di San Leo

Geografia Rocca – frazione di Arsiè in provincia di Belluno

– frazione di Arsiè in provincia di Belluno Rocca – frazione di Borgo a Mozzano in provincia di Lucca

– frazione di Borgo a Mozzano in provincia di Lucca Rocca Canavese – comune italiano nella città metropolitana di Torino

– comune italiano nella città metropolitana di Torino Rocca Canterano – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale

– comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale Rocca Cencia – frazione di Roma in zona Borghesiana

– frazione di Roma in zona Borghesiana Roccacerro – frazione di Tagliacozzo in provincia dell'Aquila

– frazione di Tagliacozzo in provincia dell'Aquila Rocca Cigliè – comune italiano in provincia di Cuneo

– comune italiano in provincia di Cuneo Rocca Cilento – frazione di Lustra in provincia di Salerno

– frazione di Lustra in provincia di Salerno Rocca d'Arazzo – comune italiano in provincia di Asti

– comune italiano in provincia di Asti Rocca d'Arce – comune italiano in provincia di Frosinone

– comune italiano in provincia di Frosinone Rocca de' Baldi – comune italiano in provincia di Cuneo

– comune italiano in provincia di Cuneo Rocca de' Giorgi – comune italiano in provincia di Pavia

– comune italiano in provincia di Pavia Rocca d'Evandro – comune italiano in provincia di Caserta

– comune italiano in provincia di Caserta Rocca di Botte – comune italiano in provincia dell'Aquila

– comune italiano in provincia dell'Aquila Rocca di Cambio – comune italiano in provincia dell'Aquila

– comune italiano in provincia dell'Aquila Rocca di Capri Leone – l'unica frazione di Capri Leone nella città metropolitana di Messina

– l'unica frazione di Capri Leone nella città metropolitana di Messina Rocca di Cave – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale

– comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale Rocca di Mezzo – comune italiano in provincia dell'Aquila

– comune italiano in provincia dell'Aquila Rocca di Gibilterra – promontorio nel territorio britannico d'oltremare di Gibilterra

– promontorio nel territorio britannico d'oltremare di Gibilterra Rocca di Mezzo – unica frazione di Rocca Canterano nella città metropolitana di Roma Capitale

– unica frazione di Rocca Canterano nella città metropolitana di Roma Capitale Rocca di Neto – comune italiano in provincia di Crotone

– comune italiano in provincia di Crotone Rocca di Papa – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale

– comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale Rocca Grimalda – comune italiano in provincia di Alessandria

– comune italiano in provincia di Alessandria Rocca Imperiale – comune italiano in provincia di Cosenza

– comune italiano in provincia di Cosenza Rocca Massima – comune italiano in provincia di Latina

– comune italiano in provincia di Latina Rocca Pia – comune italiano in provincia dell'Aquila

– comune italiano in provincia dell'Aquila Rocca Pietra – frazione di Varallo in provincia di Vercelli

– frazione di Varallo in provincia di Vercelli Rocca Pietore – comune italiano in provincia di Belluno

– comune italiano in provincia di Belluno Rocca Priora – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale

– comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale Roccaranieri – frazione di Longone Sabino, in provincia di Rieti

– frazione di Longone Sabino, in provincia di Rieti Rocca San Casciano – comune italiano in provincia di Forlì-Cesena

– comune italiano in provincia di Forlì-Cesena Rocca San Felice – comune italiano in provincia di Avellino

– comune italiano in provincia di Avellino Rocca San Giovanni – comune italiano in provincia di Chieti

– comune italiano in provincia di Chieti Rocca San Zenone – frazione di Terni

– frazione di Terni Rocca Santa Maria – comune italiano in provincia di Teramo

– comune italiano in provincia di Teramo Rocca Santo Stefano – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale

– comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale Rocca Sinibalda – comune italiano in provincia di Rieti

– comune italiano in provincia di Rieti Rocca Susella – comune italiano in provincia di Pavia

– comune italiano in provincia di Pavia Roccavivi – frazione di San Vincenzo Valle Roveto in provincia dell'Aquila Persone Rocca – calciatore italiano

– calciatore italiano Agostino Rocca (1895-1978) – imprenditore italiano della siderurgia

(1895-1978) – imprenditore italiano della siderurgia Angelo Rocca (1545-1620) – umanista, bibliotecario e vescovo cattolico italiano

(1545-1620) – umanista, bibliotecario e vescovo cattolico italiano Antonino Rocca , pseudonimo di Antonino "Argentina" Biasetton (1921-1977) – wrestler italiano, con cittadinanza anche argentina

, pseudonimo di Antonino "Argentina" Biasetton (1921-1977) – wrestler italiano, con cittadinanza anche argentina Antonio Rocca (1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista

(1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista Arianna Rocca (1996) – ginnasta italiana

(1996) – ginnasta italiana Carlo Rocca Rey (1852-1935) – ammiraglio italiano

(1852-1935) – ammiraglio italiano Christian Rocca (1968) – giornalista, scrittore, politico e blogger italiano

(1968) – giornalista, scrittore, politico e blogger italiano Costantino Rocca (1956) – golfista italiano

(1956) – golfista italiano Daniela Rocca (1937-1995) – attrice cinematografica italiana

(1937-1995) – attrice cinematografica italiana Francesco Rocca , detto Kawasaki (1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore

, detto (1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore Francesco Rocca – 1965 - manager e politico italiano

– 1965 - manager e politico italiano Giancarlo Lanciani Rocca (1895-1967) – nobile, dirigente d'azienda e politico italiano

(1895-1967) – nobile, dirigente d'azienda e politico italiano Gianfelice Rocca (1948) – imprenditore e dirigente d'azienda italiano

(1948) – imprenditore e dirigente d'azienda italiano Gianni Rocca (1927-2006) – giornalista e scrittore italiano

(1927-2006) – giornalista e scrittore italiano Gino Rocca (1891-1941) – giornalista, scrittore e drammaturgo italiano

(1891-1941) – giornalista, scrittore e drammaturgo italiano Giorgio Rocca (1975) – ex sciatore alpino italiano, specialista dello slalom speciale

(1975) – ex sciatore alpino italiano, specialista dello slalom speciale Giovanni Antonio Rocca o Giannantonio Rocca (1607-1656) – matematico italiano

o Giannantonio Rocca (1607-1656) – matematico italiano Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano (1872-1952) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

(1872-1952) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano Giovanni Rocca , detto Gianni (1929-2013) – atleta italiano

, detto (1929-2013) – atleta italiano Girolamo Rocca (...–1691) – giurista italiano

(...–1691) – giurista italiano Giuseppe Rocca (1947) – sceneggiatore, regista teatrale e cinematografico italiano

(1947) – sceneggiatore, regista teatrale e cinematografico italiano Giuseppe Rocca (1803-1865) – liutaio italiano

(1803-1865) – liutaio italiano Giustina Rocca (seconda metà del XV secolo–1502) – avvocata italiana

(seconda metà del XV secolo–1502) – avvocata italiana Lodovico Rocca (Torino 1895 – Torino 1986), compositore italiano

(Torino 1895 – Torino 1986), compositore italiano Massimo Rocca (1884-1973) – giornalista e politico italiano

(1884-1973) – giornalista e politico italiano Michele Rocca – calciatore italiano

– calciatore italiano Michelle Rocca (1961) – modella irlandese

(1961) – modella irlandese Paolo Rocca (1952) – imprenditore italiano naturalizzato argentino

(1952) – imprenditore italiano naturalizzato argentino Peter Rocca (1957) – ex nuotatore statunitense, campione olimpico

(1957) – ex nuotatore statunitense, campione olimpico Pietro Maria Rocca (1847-1918) – storico italiano

(1847-1918) – storico italiano Renzo Rocca (1910-1968) – militare italiano, membro del Sifar

(1910-1968) – militare italiano, membro del Sifar Richard Mason Rocca (1977) – ex cestista statunitense naturalizzato italiano

(1977) – ex cestista statunitense naturalizzato italiano Rosa Rocca , all'anagrafe Mariarosa Rocca (1947) – ex calciatrice italiana, di ruolo difensore

, all'anagrafe Mariarosa Rocca (1947) – ex calciatrice italiana, di ruolo difensore Saverio Giovanni Rocca , meglio noto come Sav Rocca (1973) – giocatore australiano di football australiano e football americano

, meglio noto come Sav Rocca (1973) – giocatore australiano di football australiano e football americano Sebastian Rocca (1975) – rapper francese di origine colombiana

(1975) – rapper francese di origine colombiana Silvia Rocca (1968) – modella e disc jockey italiana

(1968) – modella e disc jockey italiana Stefania Rocca (1971) – attrice italiana

(1971) – attrice italiana Umberto Rocca (1940) – generale di divisione dell'Arma dei Carabinieri. Personaggi immaginari Daniela Rocca – personaggio della serie televisiva Il maresciallo Rocca

– personaggio della serie televisiva Giacomo Rocca – personaggio della serie televisiva Il maresciallo Rocca

– personaggio della serie televisiva Giovanni Rocca – protagonista della serie televisiva Il maresciallo Rocca

– protagonista della serie televisiva Roberto Rocca – personaggio della serie televisiva Il maresciallo Rocca

– personaggio della serie televisiva Tommaso Rocca, conosciuto come Tommy – personaggio della serie televisiva Il maresciallo Rocca Edifici La Rocca o Guaita – una delle torri della Città di San Marino

o – una delle torri della Città di San Marino Rocca – edificio storico di Pieve di Cento

– edificio storico di Pieve di Cento Rocca dei Papi – fortezza medievale nel comune di Montefiascone, in provincia di Viterbo

– fortezza medievale nel comune di Montefiascone, in provincia di Viterbo Rocca di Caldé , anticamente Rocca di Travaglia – fortilizio difensivo eretto a Caldé, località nel comune di Castelveccana

, anticamente – fortilizio difensivo eretto a Caldé, località nel comune di Castelveccana Rocca di Castell'Ottieri – struttura fortificata situata a Castell'Ottieri, località del comune di Sorano

– struttura fortificata situata a Castell'Ottieri, località del comune di Sorano Rocca di Novellara – edificio storico situato nell'omonimo comune, in provincia di Reggio Emilia

– edificio storico situato nell'omonimo comune, in provincia di Reggio Emilia Rocca di Trifels – castello medievale tedesco, nella regione del Palatinato

– castello medievale tedesco, nella regione del Palatinato Rocca di Vignola – castello nell'omonimo comune sulle rive del Panaro

– castello nell'omonimo comune sulle rive del Panaro Rocca Isolani – edificio storico di Minerbio, in provincia di Bologna

– edificio storico di Minerbio, in provincia di Bologna Rocca Manfrediana – fortificazione sul secondo dei tre pinnacoli rocciosi di Brisighella, in provincia di Ravenna

– fortificazione sul secondo dei tre pinnacoli rocciosi di Brisighella, in provincia di Ravenna Rocca Pia – fortezza del XV secolo nel comune di Tivoli

– fortezza del XV secolo nel comune di Tivoli Rocca Silvana rocca del centro minerario di Selvena, nel comune di Castell'Azzara Altro Rocca – fortezza costruita in un luogo elevato e scosceso

– fortezza costruita in un luogo elevato e scosceso Rocca – formato di stoccaggio di filato

– formato di stoccaggio di filato Rocca – antico strumento di filatura

– antico strumento di filatura Rocca – rivista della Pro Civitate Christiana di Assisi Pagine correlate Roca

La Rocca

Della Rocca

Rocchetta

Enrico Rocca (disambigua)

Roccaforte Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «rocca» (disambigua). il leone (pantheralinnaeus, 1758)un mammifero carnivoro della famiglia dei felidi. dopo la tigre,il più grande dei cinque grandi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

