Non reagiscono ai soprusi - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : PECORONI

Significato/Curiosita : Non reagiscono ai soprusi

Altri: gandhi afferma come anche se sottoposti ai più terribili soprusi, alle più gravi ingiustizie, ai più strazianti dolori, mai e poi mai si deve ricorrere...

Il pecorone è una raccolta di cinquanta novelle scritte da un non meglio identificato ser giovanni fiorentino tra il 1378 e 1385. l'opera è conservata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con reagiscono; soprusi; Lo sono i denti che reagiscono a caldo e freddo; reagiscono con gli acidi; Strutture nervose che reagiscono a stimoli esterni; Così sono detti coloro che accettano i soprusi senza reagire; Abusi, soprusi ; Cosi accetta i soprusi chi sceglie di non reagire; Cerca nelle Definizioni