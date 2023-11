La definizione e la soluzione di: Non fu mai concepita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EVA

Significato/Curiosita : Non fu mai concepita

Casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande». (matteo 7,21.24-29). cotto e mangiato si dice di una cosa concepita e fatta immediatamente, in una sola... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

