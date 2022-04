Negli accrediti e nel saldo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negli accrediti e nel saldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AD

Significato/Curiosita : Negli accrediti e nel saldo

Dichiara di aver diritto a ricevere dal debitore una somma di denaro a saldo di una fattura e autorizza la banca alla riscossione dell'importo indicato, secondo...

ad – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) per coupé ad – codice vettore iata di air paradise ad – codice iso 3166-1 alpha-2 di andorra .ad –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

ad – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) per coupé ad – codice vettore iata di air paradise ad – codice iso 3166-1 alpha-2 di andorra .ad –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con negli; accrediti; saldo; Si trapianta negli istituti oftalmici; negli USA si festeggia quello del Ringraziamento; negli acquisti e nelle vendite; Gira di continuo negli oleifici; National Architectural accrediti ng Board; saldo come il proposito incrollabile. irremovibile; Con il saldo se ne paga l intero; Talmente banale... che è in saldo ; Il libro venduto in saldo ;