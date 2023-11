La definizione e la soluzione di: La Nannini della canzone Sei nell anima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIANNA

Significato/Curiosita : La nannini della canzone sei nell anima

sei nell'anima è il primo singolo ad essere estratto dall'album grazie di gianna nannini, pubblicato il 13 gennaio 2006. scritto da gino pacifico con l'apporto... Gianna – forma femminile del nome Gianni, e ipocoristico di Giovanna

– forma femminile del nome Gianni, e ipocoristico di Giovanna Gianna – variante greca moderna del nome Giovanna

– variante greca moderna del nome Giovanna Gianna – canzone di Rino Gaetano dell'album Nuntereggae più del 1978

– canzone di Rino Gaetano dell'album Nuntereggae più del 1978 Gianna – nome di battaglia della staffetta partigiana Giuseppina Tuissi

– nome di battaglia della staffetta partigiana Giuseppina Tuissi Gianna – termine romanesco per indicare il freddo vento invernale

– termine romanesco per indicare il freddo vento invernale Colle della Gianna – valido delle Alpi Cozie Pagine correlate Gianni (disambigua) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Gianna» è il primo singolo ad essere estratto dall'album grazie di gianna, pubblicato il 13 gennaio 2006. scritto da gino pacifico con l'apporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

