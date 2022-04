In modo drammatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In modo drammatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : TRAGICAMENTE

Significato/Curiosita : In modo drammatico

Registrerà in africa a causa degli alti tassi di fecondità, che non caleranno in modo drammatico. in più, prevede aumento del rapporto tra popolazione in età...

Dell'esecutivo) ma le vicende di giovanni amendola e piero gobetti, conclusesi tragicamente nel principio del 1926, dimostrarono che le squadracce erano ancora attive... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con modo; drammatico; I pomodo ri in lattina; Che avviene in modo contemporaneo e allineato; Un comodo tipo di calzatura; Ottenere straordinari risultati modo di dire; In modo melodrammatico ; Più che drammatico ; È viola in un film drammatico di Steven Spielberg; Il drammatico Dies nel requiem di Mozart; Cerca nelle Definizioni