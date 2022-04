Il minerale per precisi orologi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il minerale per precisi orologi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUARZO

A rigore, anche i sistemi non viventi (il sistema solare, un orologio, etc.) sono sistemi aperti, anche se per semplificare, vengono talvolta considerati...

Cercando lo scrittore italiano, vedi guido quarzo. il quarzo (diossido di silicio, sio2, in tedesco quarz ascolta[·info]) è il secondo minerale più abbondante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con minerale; precisi; orologi; Il minerale del ferro che si estraeva anche nell isola d Elba; minerale facilmente sfaldabile in cristalli regolari; Comune minerale del ferro; Un minerale dei feldspati; Mettere a punto uno strumento di precisi one; Sanno come riparare strumenti di precisi one; Regolo di precisi one; Eccessiva precisi one; Tipo di cannone... meteorologi co; Dondola per azionare un orologi o meccanico; Movimento circolare delle lancette d orologi o; L orologi o più preciso e tecnologico;