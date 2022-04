Un mezzo di trasporto da grandi città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mezzo di trasporto da grandi città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : METRO

Significato/Curiosita : Un mezzo di trasporto da grandi citta

Altri significati, vedi metro (disambigua). il metro (simbolo: m, talvolta erroneamente indicato con mt o con ml come metro lineare) è l'unità base si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con mezzo; trasporto; grandi; città; mezzo muto; Qualunque mezzo che sia in grado di volare; Prendere un mezzo ; mezzo simile al camper, casa su ruote ing; Case per il trasporto dei polli; Era addetto al trasporto bagagli in stazione; Affitti di mezzi di trasporto ; Grande cassone metallico usato per il trasporto di merci; Lo sono le esibizioni con grandi effetti scenici; Cifre da grandi investitori; grandi e antiche navi da guerra; grandi scalini allo stadio; La città natale di Liszt; La città con la Corte Penale Internazionale; Bella città siciliana; La città più popolosa del Mali; Cerca nelle Definizioni