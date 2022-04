Mettere insieme disordinatamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere insieme disordinatamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MISCHIARE

Significato/Curiosita : Mettere insieme disordinatamente

Tedeschi attraversarono la senna mentre l'esercito francese si ritirava disordinatamente oltre la loira; il governo francese si trasferì a tours, lasciando...

Whist è un classico gioco di carte in voga nel xviii e xix secolo, evoluzione del più antico ruff and honours. nonostante le regole siano estremamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con mettere; insieme; disordinatamente; Valutare, soppesare: mettere sul piatto della __; mettere a repentaglio; mettere in condizione di non subire danni; mettere sullo stesso piano; L insieme del sapere umano; insieme di voci sommesse; L insieme delle notizie del giorno nei quotidiani; insieme al coltello sulla tavola apparecchiata; Sfogliare in fretta e disordinatamente ; Rovistare disordinatamente ; Avvolgere disordinatamente ; Cerca nelle Definizioni