Le dà il meteo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le dà il meteo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Le da il meteo

Ilmeteo portale meteorologico in lingua italiana basato in padova fondato nel 2000 per le previsioni a breve e medio termine l'azienda utilizza zeus 2016...

Compilò un libro sulle previsioni del tempo, chiamato il libro dei segni. la tradizione culturale cinese delle predizioni del tempo risale almeno al 300...