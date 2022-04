Meno anziana all apparenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Meno anziana all apparenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RINGIOVANITA

Significato/Curiosita : Meno anziana all apparenza

Pigioni che ammontavano, a roma, a meno di 1 000 sesterzi, e quelle che ammontavano, in tutto il resto dell'italia, a meno di 500. contemporaneamente, cesare...

Ricevette la morte ma in realtà aveva ricevuto l'immortalità oltre a essere ringiovanita e risanata. poco dopo, il dottor octopus creò una nuova donna ragno usando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con meno; anziana; apparenza; Una zona più o meno ampia; La religione del candelabro meno rah; È poco meno d una cittadina; La fotocopiatrice... l ha resa meno utile; La baby-sitter più anziana ; La babysitter più anziana ; Un anziana parente; Un'anziana ... simpatica; È in antitesi con l apparenza ; Quieto in apparenza ; È in antitesi con l apparenza ; Si può dedurla dall apparenza ; Cerca nelle Definizioni